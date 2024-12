Russische Gasexporte nach Europa bis zu 20 Prozent gestiegen

Trotz der EU-Sanktionen wegen Russlands Angriff auf die Ukraine steigen seine Gasexporte in europäische Länder nach russischen Angaben 2024 um 18 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In den Monaten Jänner bis November hätten die Lieferungen von Pipeline-Gas und Flüssigerdgas (LNG) die Menge von 50 Milliarden Kubikmetern überschritten, sagte Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak am Mittwoch der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

von APA