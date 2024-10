Rundfunkreform: 3sat könnte mit Arte verschmelzen

Aus einem Staatsvertragsentwurf der deutschen Bundesländer geht hervor, dass der Sender mit Arte verschmolzen werden könnte, wobei das 3sat-Programm teilweise oder vollständig in das Arte-Programm überführt werden könnte. Anmerkungen und Anregungen zur Reform des deutschen Rundfunks werden bis 11. Oktober entgegengenommen.

Der ORF hielt auf APA-Anfrage fest, dass 3sat seit 40 Jahren ein "wichtiges Programmfenster in den DACH-Raum" sei. Der ORF macht etwa Theater, Oper, Ballett, Fernsehfilme, Konzertübertragungen, Informationssendungen und Dokumentationen aus Österreich via 3sat einem internationalen Publikum zugänglich. Konkret steuert der ORF 25 Prozent des Programms bei, ARD und ZDF liefern jeweils 32,5 Prozent, SRG 10 Prozent. "Aber auch das österreichische Publikum schätzt das deutsche und Schweizer Kultur- und Informationsangebot, das in Österreich via 3sat konsumiert werden kann, sehr", hieß es.

Im Vorjahr kam 3sat hierzulande auf einen Marktanteil in Höhe von 1,4 Prozent. Der ORF wolle in den kommenden Wochen mit den Intendantinnen und Intendanten der Partnersender "in einen intensiven Austausch über die Zukunft des Angebots treten", teilte das öffentlich-rechtliche Medienhaus mit. "Essentiell für den ORF ist dabei, dass die hochqualitativen heimischen TV-Produktionen weiterhin einem internationalen Publikum zugänglich bleiben."