Rund 150 Fahrzeuge bei illegalen Salzburger Tuning-Treffen

Bei illegalen Tuning-Treffen in Hallein, Wals und Salzburg-Liefering sind in der Nacht auf Sonntag rund 150 leistungsstarke Fahrzeuge beteiligt gewesen. Polizeistreifen lösten die Versammlungen rasch auf. Es wurden zahlreiche Anzeigen und Organmandate verhängt, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Ein Autolenker war betrunken, Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab.

von APA