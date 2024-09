Rotes Kreuz ruft wegen Hochwassers zu Blutspende auf

Kurzfristig sind Ersatzmöglichkeiten für Blutspenden organisiert worden. So kann zusätzlich zur in der Wiedner Hauptstraße gelegenen Blutspendezentrale heute, Montag, und morgen, Dienstag, im Shoppingcenter Nord (SCN) und im Donauzentrum gespendet werden. Am Dienstag sind Blutspenden zudem im Wiener Rathaus und in der Ottakringer Brauerei möglich.

"Trotz Extremwetter werden in Österreich täglich 1.000 Blutkonserven benötigt, aber Blut kann nicht künstlich hergestellt werden", erklärte Foitik und bat um Mithilfe. "Leben retten ist schließlich Teamarbeit", sagte der Kommandant. Blutspenden sind mit und ohne Reservierung möglich.

(S E R V I C E - Infos zu Blutspenden unter www.blut.at, Termine unter https://gibdeinbestes.at/termine)