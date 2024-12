"Romeo und Julia"-Schauspielerin Olivia Hussey gestorben

Als 15-Jährige hatte Hussey an der Seite von Leonard Whiting die Julia in der 1968 veröffentlichten Fassung von "Romeo und Julia" des italienischen Regisseurs Franco Zeffirelli gespielt. 2023 verklagten Hussey und Whiting die Filmproduktionsfirma Paramount Pictures wegen einer Nacktszene in dem Film auf Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe.

Die damals 15-jährige Hussey und der damals 16-jährige Whiting waren in dem später preisgekrönten Film kurz entblößt zu sehen. In der Klage heißt es, der 2019 verstorbene Zeffirelli habe sie zu der Szene überredet und ihnen gesagt, dass der Film ohne die Szene scheitern würde. Zudem habe der Regisseur zuvor versichert, die Schauspieler würden nicht tatsächlich nackt, sondern mit fleischfarbener Unterwäsche bekleidet sein. Die Klage wurde von einem Gericht später abgewiesen.

Hussey und Whiting waren für ihre Rollen in "Romeo und Julia" mit dem Golden Globe ausgezeichnet worden. Der Zeitschrift "Variety" gegenüber hatte Hussey die Nacktszene in dem Film zuletzt im Jahr 2018 in einem Interview verteidigt und betont, dass Zeffirelli sie geschmackvoll umgesetzt habe. "Sie war für den Film notwendig", sagte sie dem Magazin damals.

Die Schauspielerin wurde im argentinischen Buenos Aires geboren und zog mit ihrer Familie im Alter von sieben Jahren nach London. Hussey lernte ihr Handwerk an der Italia-Conti-Schauspielschule und arbeitete bereits im Teenager-Alter als Schauspielerin, als Zeffirelli sie für den Film auswählte. Später wirkte sie u. a. in der Agatha-Christie-Verfilmung "Tod auf dem Nil" (1977) und dem TV-Zweiteiler "Stephen Kings Es" (1990) mit.