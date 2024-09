Roglic vor viertem Vuelta-Sieg - Königsetappe an Dunbar

Der Slowene Primoz Roglic steht bei der Vuelta a Espana vor seinem vierten Gesamtsieg. Die Königsetappe am vorletzten Tag mit dem Ziel am Picón Blanco gewann der Ire Eddie Dunbar, der auch schon das elfte Teilstück für sich entschieden hatte. Im acht Kilometer langen Schlussanstieg der 20. Etappe mischte anders als in den vergangenen Tagen auch Felix Gall als Helfer des Gesamtzweiten Ben O'Connor ganz vorne mit. Der Osttiroler wurde 39 Sekunden zurück Etappen-Elfter.

von APA