Vor 20 Jahren haben U2 ihrem Albumtitel zufolge eine Atombombe auseinandergebaut - mit Hits wie "Vertigo", "City of Blinding Lights" und "Sometimes You Can't Make It On Your Own". Jetzt erscheint das "How To Dismantle An Atomic Bomb"-Album der irischen Rockband, das es damals auf Platz eins der Charts in 34 Ländern schaffte und sich zehn Millionen Mal verkaufte, als Jubiläumsausgabe.

von APA