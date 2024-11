Gerüchte hat es zwar gegeben. Doch der große Knall überraschte Fans dann doch: Auf einmal steht die Rockband Linkin Park wieder auf der Bühne - mit neuen Gesichtern und neuer Musik. Bei ihrem Comeback in Los Angeles, das Anfang September live in die Welt gestreamt wurde, kündigte die Gruppe gleich auch eine neue Platte an. "From Zero" heißt das achte Studioalbum. Es ist das erste ohne Sänger Chester Bennington, der sich 2017 das Leben genommen hatte.

von APA