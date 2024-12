Der britische Popstar Robbie Williams (50) hat in Köln seine neue Filmbiografie "Better Man - Die Robbie Williams Story" vorgestellt. Bei der Deutschland-Premiere wurde Williams, der im langen, rosafarbenen Wintermantel über den roten Teppich ging, von Schauspieler Jonno Davies ("Kingsman: The Secret Service") und Regisseur Michael Gracey ("The Greatest Showman") begleitet.

von APA