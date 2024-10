Rihanna stand Asap Rocky bei erster Begegnung bei

Rapper Asap Rocky spricht von seiner ersten Begegnung mit seiner heutigen Partnerin, Pop-Superstar Rihanna, in einer ziemlich unangenehmen Situation. "Ich wurde aus diesem Nachtclub rausgeschmissen", erzählte der 36-jährige Musiker ("Fashion Killa") der Modezeitschrift "W Magazine". Die Türsteher hätten ihm und zwei Freunden damals den Zugang verweigert, sagte er. "Zu der Zeit fing ich gerade an, also kannte mich niemand."

von APA