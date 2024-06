Riesiges Wandgemälde an UNO-City wird eingeweiht

In der Wiener UNO-City wird am Freitag die größte Wandmalerei der Bundeshauptstadt eingeweiht. Das Gemälde, an dem der australische Künstler Fintan Magee die vergangenen drei Wochen mit Hilfe eines Krans arbeitete, zeigt eine Frau mit Friedenstaube. Es symbolisiert die Verwirklichung der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und insbesondere des 16. Ziels zu Frieden, Gerechtigkeit und starken Institutionen, wie die Vereinten Nationen in Wien mitteilten.

von APA