Rekordbesuch bei Ars Electronica Festival in Linz

Mit mehr als 112.000 Besuchen hat das Ars Electronica Festival "HOPE - who will turn the tide" in diesem Jahr einen Rekord erzielt. "Das Programm war hochkarätig, das Wetter schön und die Stimmung großartig", resümierte der Künstlerischer Leiter Gerfried Stocker am Montag. Auch nach sieben Festivals in der PostCity habe sich das ehemalige Postverteilzentrum am Bahnhof erneut als "idealer Ort, um über Zukunftsvisionen zu sprechen", erwiesen, hieß es in der Presseaussendung.

von APA