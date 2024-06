Regisseur Virgil Widrich in die Oscar-Academy eingeladen

Der österreichische Kurzfilmregisseur Virgil Widrich ("Fast Film") findet sich unter 487 Filmschaffenden, die am Mittwoch von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences heuer als neue Mitglieder eingeladen wurden. Der gebürtige Salzburger ist mit seiner Nominierung dabei in prominenter Gesellschaft, sind doch etwa auch die Schauspielerinnen Sandra Hüller und Lily Gladstone oder Regisseurin Justine Triet unter den Neugeladenen.

von APA