Regierung zur Entscheidung über OeNB-Spitze zurückhaltend

Die Personalentscheidung über das Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zieht sich weiter in die Länge. Die Bundesregierung gab sich am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Ministerrat in Wien wortkarg. "Wir sind, was die Personalie betrifft, in enger Abstimmung ", so Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verwies auf die Kompromissfindung in "mindestens so komplizierten Fällen" wie beim Bundesverwaltungsgericht.

von APA