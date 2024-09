Regen-Absagen in Salzburg und zweiter Liga

Das Heimspiel von Fußball-Vizemeister Salzburg am Samstag (17.00 Uhr) gegen Austria Klagenfurt ist aufgrund der Platzverhältnisse und der anhaltenden starken Regenfälle abgesagt worden. Das gab die Liga am Freitagnachmittag nach einer Vorkommissionierung der Red Bull Arena bekannt. Zuvor waren bereits die beiden Freitagsspiele in der 2. Fußball-Liga zwischen SKN St. Pölten gegen Admira und Rapid II gegen Amstetten abgesagt worden.

von APA