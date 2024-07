Reformer Pezeshkian gewinnt Präsidentenwahl im Iran

Der moderate Politiker Massoud Pezeshkian hat die Präsidentenwahl im Iran gewonnen. Dies gab der Sprecher der Wahlbehörde am Samstag in der Früh im Staatsfernsehen bekannt. Demnach setzte sich der 69-Jährige in einer Stichwahl gegen den Hardliner Said Jalili durch. Pezeshkian hat eine Öffnung des Iran und mehr Freiheiten für die Bevölkerung des Landes versprochen. Die Wahl war nach dem Unfalltod des erzkonservativen Präsidenten Ebrahim Raisi notwendig geworden.

von APA