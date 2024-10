Die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) hat im Kanton Basel-Stadt ihr Ziel erreicht, eine Abstimmung über den Eurovision Song Contests 2025 in der Schweiz zu erzwingen. Konkret hat die christlich-nationalkonservative Kleinpartei, die bei den vergangenen Nationalratswahlen auf einen Stimmenanteil von 1,2 Prozent kam, die nötige Zahl an Unterschriften für eine Volksabstimmung über den vom Kanton Basel avisierten Kredit zur Ausrichtung des Events gesammelt.

von APA