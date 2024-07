Rapid und Austria schaffen souverän Aufstieg im ÖFB-Cup

Im Burgenland kontrollierte Rapid das Geschehen, kam zu einer Vielzahl an Chancen und feierte im zweiten Saisonspiel nach dem Hinspiel-2:1 in der Conference-League-Quali bei Wisla Krakau den zweiten Sieg. Augsburg-Leihgabe Beljo klopfte erst mit einem Stangenschuss an (9.), nach einer halben Stunde scheiterte der 22-jährige Kroate freistehend an Neusiedl-Tormann Mathias Gindl. Beljo brachte das Team von Trainer Robert Klauß nach einem Eckball verdient in Führung. Stürmer Noah Bischof vergab mehrere Großchancen (34., 59., 75.), Christoph Lang (51.) und Beljo (52.) trafen erneut Aluminium. In der Schlussphase sorgte Kaygin mit einem Volleyschuss für die Entscheidung gegen den Ostligisten.

Die Austria rehabilitierte sich nach dem verpatzten Saisonstart im Europacup und holte sich mit einem Kantersieg wieder Selbstvertrauen. Drei Tage nach dem überraschenden Hinspiel-1:2 in der Conference-League-Quali gegen Ilves Tampere brachte Dominik Fitz brachte den Rekordcupsieger nach einem schönen Dribbling in Führung (16.). Wenig später erhöhte Andreas Gruber mit einem Schlenzer ins lange Kreuzeck (20.) für die Elf von Neo-Trainer Stephan Helm.

Rechtsverteidiger Luca Pazourek gelang in der 36. Minute das erste Pflichtspieltor im Austria-Trikot. Noch vor der Pause tat es ihm Tin Plavotic mit einem Abstauber nach einem Eckball gleich (40.). Nach dem Seitenwechsel erzielte auch Neuzugang Nik Prelec (59.) seinen Debüttreffer in Violett. Für den 27-fachen Cupsieger erhöhte noch Muharem Huskovic (77.), kurz vor dem Schlusspfiff verfehlte Moritz Wels das leere Tor.

Bei der WSG Tirol feierte Trainer Philipp Semlic ein erfolgreiches Debüt. Die Wattener stiegen durch ein 3:0 (1:0) beim Regionalligisten SC Imst in die zweite Runde auf. Bror Blume brachte die WSG mit einem direkten Freistoß in Führung (23.), Rückkehrer Tobias Anselm (65., 72.) sorgte per Doppelpack für die Entscheidung im Tiroler Derby. Damit nahmen elf von zwölf Bundesligisten ihre Auftakthürde, einzig der SCR Altach schied gegen Donaufeld aus.