Rapid siegt in EL-Quali 2:1 bei Wisla Krakau

Rapid hat sich im Kampf um den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League in eine gute Position gebracht. Die Hütteldorfer gewannen am Donnerstag das Zweitrunden-Hinspiel gegen Wisla Krakau mit 2:1 und haben damit im Retourmatch in einer Woche in Wien alle Trümpfe in der Hand. Isak Jansson (37.) und Matthias Seidl (53.) trafen bei einem Eigentor von Maximilian Hofmann (79.) gegen Polens Cupsieger, Neuzugang Bendeguz Bolla sah kurz vor der Pause Rot.

von APA