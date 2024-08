Rapid nach Aufstieg gegen Trabzonspor fix in Ligaphase

Der SK Rapid hat mit einem 2:0-Sieg im Rückspiel gegen Trabzonspor den Aufstieg ins Play-off zur Europa League fixiert und sich damit einen Startplatz in einer europäischen Ligaphase gesichert. Vor 22.500 Zuschauern in Wien-Hütteldorf stieg die Mannschaft von Trainer Robert Klauß am Donnerstag gegen den türkischen Spitzenclub hochverdient mit einem Gesamtscore von 3:0 auf. Die Tore erzielten Kapitän Matthias Seidl (77.) und "Joker" Christoph Lang (87.).

von APA