Doublesieger Sturm Graz hat den Sieg im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Rapid spät aus der Hand gegeben. Die Steirer mussten sich am Samstag trotz langer Überzahl nach einer Roten Karte für den Rapidler Mamadou Sangaré (39.) mit einem 1:1 zufrieden geben, nachdem Dion Beljo in der 90. Minute per Elfmeter der Ausgleich gelungen war. Salzburg läuft weiter der Form hinterher und kam gegen Aufsteiger GAK nur zu einem 0:0. Der LASK und der TSV Hartberg trennten sich 1:1.

von APA