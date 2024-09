Rapid gewinnt Wr. Derby - Sturm verliert, Salzburg nur 0:0

Salzburg, das nun schon vier Pflichtspiele ohne Sieg ist, hat aber zwei Partien weniger als Rapid absolviert, Sturm hat ein Spiel weniger am Konto. Das gilt auch für die Austria, die sechs Zähler hinter Rapid Sechster ist.

Blau-Weiß hatte sich bereits am Samstag in Altach mit 1:0 durchgesetzt. Lokalrivale LASK war da im zweiten Spiel unter Trainer Markus Schopp mit einem 4:2 gegen den GAK nach vier Niederlagen en suite aus seinem Tief getaucht. Am Tabellenende steht Hartberg nach einem 2:2 in Klagenfurt.