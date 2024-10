Der SK Rapid hat sich im Achtelfinale des ÖFB-Cups blamiert. Der Finalist der vergangenen Saison unterlag am Mittwoch auf der Hohen Warte in Wien dem SV Stripfing nach zwei späten Gegentreffern 1:2 (1:0). Als zweiter Zweitligist erreichte auch Schwarz-Weiß Bregenz durch einen 2:1-Sieg gegen den GAK das Viertelfinale. Die Wiener Austria setzte sich beim SV Horn glanzlos mit 1:0 durch. Der LASK mühte sich nach Rückstand bei Zweitliga-Aufsteiger ASK Voitsberg noch zu einem 2:1.

von APA