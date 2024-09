Rapid besiegte im Schlager Salzburg 3:2 - LASK 1:5 gegen WAC

Der SK Rapid hat am Sonntag das Schlagerspiel gegen Salzburg gewonnen und den Roten Bullen damit die erste Saisonniederlage zugefügt. Mit dem 3:2-(2:2)-Heimerfolg in einem überaus attraktiven Match stürzten die Wiener den Vizemeister von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga und verbesserten sich auf Rang zwei. Der LASK bezog mit einem 1:5 (0:2) in Linz gegen den WAC bereits die vierte Liga-Niederlage hintereinander. SCR Altach und Austria Wien trennten sich 1:1 (1:1).

von APA