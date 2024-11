Im Zuge der seit Wochen schwelenden Differenzen im Umfeld der Strukturreform des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) hat Ralf Rangnick am Mittwoch deutlich Stellung bezogen. Der ÖFB-Teamchef betonte, dass es noch keine Gespräche betreffend einer Vertragsverlängerung gegeben habe, kündigte im Falle eines Misserfolgs in der WM-Qualifikation seinen Rücktritt an und sprach sich einmal mehr für Bernhard Neuhold aus. "Man kann uns nicht einfach für dumm verkaufen", schloss er.

von APA