Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat am Sonntag nach dem Heim-1:1 in der Nations League gegen Slowenien seine Kritik an der bevorstehenden Kündigung von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold erneuert. Dabei kam ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer wieder nicht gut weg. Seit einer Präsidiumssitzung Ende August, an der auch Rangnick teilgenommen hatte, habe er "gar kein Verhältnis" zum Verbandschef, sagte der Deutsche.

von APA