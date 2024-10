Raimanns Indianapolis Colts mit 20:17-Sieg gegen Titans

Die Indianapolis Colts mit ihrem Österreich-Import Bernhard Raimann haben in der 6. Runde der National Football League (NFL) ihren dritten Saisonerfolg gefeiert. Das Team von Headcoach Shane Steichen gewann am Sonntag in Nashville bei den Tennessee Titans mit 20:17. Raimann hielt dabei erneut Quarterback-Altstar Joe Flacco, der statt des verletzten Anthony Richardson spielte, den Rücken frei. Mit einer 3:3-Bilanz sicherten die Colts Rang zwei in der AFC-Division South ab.

von APA