Railjet erfasste Pkw auf Salzburger Bahnübergang

Der Wagen wurde schwer beschädigt, das Triebfahrzeug hatte dagegen nur leichte Dellen im Frontbereich. Der Zugverkehr war für rund eine dreiviertel Stunde unterbrochen.

Wie die ÖBB in einer der APA am Samstag übermittelten Stellungnahme warnten, bestünde bei Gleisanlagen Lebensgefahr, sobald das Rotlicht aufleuchte. Sollte man trotzdem mit dem Auto eingeschlossen werden, gebe es nur eine Möglichkeit: "Gas geben und den Schranken durchbrechen", so Sprecher Robert Mosser. Die Schranken seien so konzipiert, dass sie dabei abbrechen oder knicken.