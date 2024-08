Radikalisierung orientiert sich an Influencer-Strategien

Radikalisierung könne über mehrere Wege stattfinden, sagte Jürgen Grimm, Experte für politische Kommunikation. Emotionale Botschaften zielten darauf ab, Empörung anzuregen. Gerade in Online-Radikalisierungskampagnen orientierten sich Terrororganisationen an Influencer-Strategien und Popkultur, so der Kommunikationsforscher am Freitag im Gespräch mit der APA.

von APA