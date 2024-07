Rad-Star Vingegaard hatte nach Sturz Todesangst

Radsport-Star Jonas Vingegaard hatte nach seinem schweren Sturz im April Todesangst und dachte an das Ende seiner Karriere. "Es war so schlimm, dass ich dachte, ich würde sterben", sagte der Däne am ersten Ruhetag der Tour de France in Orléans. "Und als ich da lag, dachte ich, wenn ich das überleben sollte, dann höre ich mit dem Radsport auf. Doch nun sitze ich hier."

von APA