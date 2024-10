Putin empfängt zum BRICS-Gipfel im russischen Kasan

Rund 20 Staats- und Regierungschefs treffen sich ab Dienstag in Russland zum Gipfel der sogenannten BRICS-Gruppe. An dem dreitägigen Treffen in Kasan im Südwesten des Landes werden neben Kreml-Chef Wladimir Putin voraussichtlich unter anderem UNO-Generalsekretär António Guterres, Chinas Präsident Xi Jinping und der iranische Präsident Masoud Pezeshkian teilnehmen. Erwartet werden auch der indische Premier Narendra Modi und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

von APA