Prozess gegen Polanski nach Einigung abgesagt

Der für kommendes Jahr angesetzte Zivilprozess wegen mutmaßlicher Vergewaltigung einer Minderjährigen im Jahr 1973 gegen den französisch-polnischen Regisseur Roman Polanski ist fallengelassen worden. Wie der Anwalt des Oscar-Preisträgers, Alexander Rufus-Isaacs, am Dienstag in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AFP mitteilte, wurde der Fall "im Sommer zur beiderseitigen Zufriedenheit der Parteien beigelegt und ist nun formell" abgesagt worden.

von APA