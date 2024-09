Prozess gegen mutmaßliche Hells Angels-Rocker beginnt

Im Großen Schwurgerichtssaal beginnt am Mittwoch der viertägige Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder der Rockerbande Hells Angels. Den Männern im Alter von 31, 38 und 50 Jahren wird eine Reihe an Delikten zur Last gelegt. Die Vorwürfe reichen von Schutzgelderpressung, Wiederbetätigung, Körperverletzung, Drogendelikten, Nötigung, Verleumdung bis zu gefährlicher Drohung. Alle drei werden auf freiem Fuß zu dem Prozess kommen. Das Urteil ist für 27. September geplant.

von APA