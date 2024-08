Prozess gegen "Currywurstmann" Töpperwien fortgesetzt

Der Prozess gegen "Currywurstmann" Chris Töpperwien ist am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt mit einer weiteren Zeugenbefragung fortgesetzt worden. Dem aus Reality-TV-Formaten bekannten Deutschen wird Untreue und Veruntreuung in Verbindung mit der Grill Heaven GmbH in Vösendorf (Bezirk Mödling) angelastet, deren Geschäftsleiter er war. Der 50-Jährige soll laut Anklage 2021 u.a. private Einkäufe mit Firmengeld bezahlt haben. Er bestreitet die Vorwürfe.

von APA