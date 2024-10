Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Bulgarien am Sonntag liegen die rivalisierenden prowestlichen Bündnisse GERB-SDS und PP-DB Hochrechnungen zufolge vorne. Diese Angaben von Meinungsforschungsinstituten aus der Nacht zeigten ein ähnliches Bild wie vorherige, auf Nachwahlbefragungen basierende Prognosen zum Ausgang der siebenten Parlamentswahl binnen dreieinhalb Jahren. Ins neu gewählte Parlament in Sofia dürften bis zu neun politische Kräfte einziehen.

von APA