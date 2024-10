Ohne Marco Odermatt, Manuel Feller und Stefan Brennsteiner geht der Finaldurchgang des Auftakt-Riesentorlaufs von Sölden in Szene. Bei Kaiserwetter am Rettenbachgletscher schied das Trio schon im ersten Durchgang am Sonntag aus. Marcel Hirscher meldete sich als 28. mit 2,29 Sek. Rückstand auf den führenden Norweger Alexander Steen Olsen aus dem Ruhestand zurück und darf mit der sehr guten Nummer drei in den zweiten Durchgang starten.

von APA