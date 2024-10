"Prix Europa"-Preis “ an Ö1-Hörspiel

Das zweisprachige Ö1-Hörspiel "Blasse Stunden/Blijedi sati" von Manuela Tomic ist am Freitagabend in Berlin mit dem "Prix Europa Iris 2024" für das beste Medienprojekt des Jahres zum Thema Identität, Vielfalt und Inklusion ausgezeichnet worden. Ö1 wiederholt das prämierte Werk am Samstag, 19. Oktober, ab 14.00 Uhr, wie der ORF ankündigte. Vor einer Woche wurde "Blasse Stunden/Blijedi sati" bereits mit dem "Prix Italia" in der Kategorie "Drama" ausgezeichnet.

von APA