Priscilla Presley verklagt Ex-Businesspartnerin

Die 1945 in New York geborene Presley war von 1967 bis 1973 mit dem Musik-Superstar Elvis Presley verheiratet, aus der Ehe ging die im vergangenen Jahr gestorbene Tochter Lisa-Marie hervor. Priscilla Presley arbeitete viel als Schauspielerin, unter anderem in der Filmreihe "Die nackte Kanone". Im heurigen Februar war sie Gast beim Wiener Opernball.