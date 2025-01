Prinzessin Kate verbringt 43. Geburtstag in Windsor

Die Princess of Wales hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Mitte Jänner 2024 hatte sie sich einer Operation im Bauchraum unterziehen lassen. Fast zwei Wochen verbrachte sie daraufhin im Krankenhaus. Noch während sie sich von dem Eingriff erholte, erhielt sie eine Krebsdiagnose. Bald darauf begann sie mit einer Chemotherapie.

Kate hatte sich während ihrer Erkrankung nach anfänglichem Schweigen mehrmals mit sehr persönlichen Botschaften an die Öffentlichkeit gewandt. Zuletzt hatte sie im September mit einem aufwendig produzierten Video, das sie mit William und ihren Kindern beim Spazierengehen zeigte, den Abschluss ihrer Chemotherapie verkündet. Sie kündigte auch eine schrittweise Rückkehr zu ihren öffentlichen Aufgaben an.

Nachdem sie sich bereits zur Geburtstagsparade des Königs im Juni kurz gezeigt hatte, war sie auch beim traditionellen Weltkriegsgedenken im November dabei. Anfang Dezember lud sie zu ihrem inzwischen schon traditionellen Weihnachtskonzert in die Westminster Abbey, bei dem sie Menschen würdigt, die sich für andere eingesetzt haben. Erwartet wird, dass sie sich nun wieder häufiger in der Öffentlichkeit zeigt.

Ihr Schwiegervater König Charles III. (76), der ebenfalls an Krebs leidet, war zwar rascher zu seinen royalen Aufgaben zurückgekehrt, bei ihm dauert die Behandlung aber noch an. Dass sie beide mit ihren Erkrankungen an die Öffentlichkeit gegangen waren, markierte eine Zäsur für die britischen Royals. Bis dahin galten Details zur Gesundheit der Königsfamilie stets als streng privat.

Die genaue Krebsart behielten beide jedoch für sich. Thronfolger William hatte die Zeit als "brutal" bezeichnet und von dem wahrscheinlich härtesten Jahr seines Lebens gesprochen.