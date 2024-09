Prinz William zeigt sich mit neuem Stoppelbart

Prinz William hat sich mit neuem Look in der Öffentlichkeit präsentiert: Am Donnerstag zeigte sich der britische Thronfolger in London mit sorgsam gestutztem Gesichtshaar in etwa der Länge eines Dreitagebarts. Bereits im vergangenen Monat war William in einem Online-Video mit seiner Frau Catherine für die britischen Athletinnen und Athleten der Olympischen Spielen in Paris bärtig zu sehen gewesen - nun zeigte er sich so erstmals in der Öffentlichkeit.

von APA