Prinz Harry warnt vor Gefahren von Social Media für Kinder

Auf seine eigenen Eskapaden als Jugendlicher anspielend, scherzte Harry: "Manche sagen, Kinder werden immer Kinder sein, und das mag wohl stimmen – Kinder können in Schwierigkeiten geraten. Ich weiß da ein oder zwei Dinge drüber." Doch bei Social Media sei es anders: "Unsere Kinder werden gezielt ins Visier genommen. Die schädlichen Auswirkungen der sozialen Medien sind absichtlich so gestaltet", sagte der Fünfte in der britischen Thronfolge.

Social-Media-Unternehmen müssten stärker zur Rechenschaft gezogen werden, forderte Harry. Auch die Anteilseigner der Tech-Giganten müssten Druck auf die Unternehmenschefs ausüben. Jeder müsse sich daran beteiligen, einen Wandel herbeizuführen.