2022 hatte Bobby Gillespie, der Hauptsongwriter und Sänger von Primal Scream, überhaupt keine Ahnung, ob er mit seiner Band überhaupt noch ein weiteres Album machen will bzw. machen würde. Bevor er an neue Musik dachte, verfasste der Brite Texte. Und so kamen zum ersten Mal in der Geschichte von Primal Scream die Geschichten vor den Tönen. Gillespie komponierte schließlich allein mit einer Akustikgitarre. Ergebnis ist das Album "Come Ahead", das am 8. November erscheint.

von APA