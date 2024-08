Popstar Adele startet zehnteilige Konzertserie in München

Die britische Popsängerin Adele stürzt sich am Freitag in eine Konzertserie der Superlative: Von 2. bis 31. August tritt die mehrfache Grammy-Preisträgerin zehn Mal in einer eigens für sie errichteten Open-Air-Arena in München auf. Insgesamt werden dabei 740.000 Fans erwartet, die sich neben Songs wie "Rolling in the Deep" oder "Hello" nicht zuletzt an einer Adele-Erlebniswelt inklusive englischem Pop-Up-Pub, Bühne für Coverbands und diversen Verkaufsständen erfreuen dürfen.

von APA