Die kanadischen Sängerin Céline Dion ist zum zweiten Mal seit ihrer jahrelangen Bühnenpause bei einer öffentlichen Show aufgetreten. In Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad sang sie einige ihrer bekanntesten Hits wie "I'm Alive" und "The Power Of Love", wie die Zeitschrift "Vogue" berichtete. Es war demnach ihr zweites Mal auf der Bühne und ihr dritter öffentlicher Auftritt seit der Pariser Show im Juli zur Eröffnung der Olympischen Spiele.

von APA