Australiens Popikone Kylie Minogue arbeitet nach eigenen Angaben schon wieder an einem neuen Album. Nur zehn Monate nach der Veröffentlichung ihres 16. Studioalbums "Tension" mit dem Grammy-gekrönten Hit "Padam Padam" könnte bald ein weiteres folgen, deutete die 56-Jährige in einem Interview mit dem britischen Sender BBC Radio 2 an.

von APA