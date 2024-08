Popfestival Waves Vienna lockt zur Reise durch die Genres

Auch heuer ist es wieder so weit: Beim Waves Vienna finden sich aufstrebende Künstlerinnen und Künstler am Wiener Gürtel ein und geben Einblicke in unterschiedliche Genres sowie unbekannte Strömungen aus aller Welt. Zum 14. Mal können von 5. bis 7. September über 100 Acts auf zehn Bühnen zwischen den Clubs The Loft und B72 besucht werden. Weitere Locations sind etwa das Chelsea oder die Brunnenpassage. Begleitet wird das Festival von einer Musikkonferenz am Karlsplatz.

von APA