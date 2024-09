Popband Alphaville bleibt dank Tiktok "Forever Young"

"Das ist der Wahnsinn. Darüber hat man keine Kontrolle. Das ist von so vielen Zufällen abhängig und darum ist es wie so ein Wunder, das über einen kommt", sagte Alphaville-Sänger Marian Gold (70) der Deutschen Presse-Agentur. Hunderttausende Nutzerinnen und Nutzer der Plattform haben ihre Kurzvideos in den vergangenen Monaten mit einem Songschnipsel des Klassikers unterlegt - oft mit emotionalen Bildern aus ihrem Leben.

"Forever Young wird in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen von den Menschen rezipiert: auf Geburtstagen, Hochzeiten oder Beerdigungen - auf ganz widersprüchlichen Veranstaltungen. Dieser Song kann scheinbar für sehr unterschiedliche Dinge eine Aussage treffen", sagte Gold.

Das damalige Synthie-Pop-Trio gründete sich 1982 in Münster und veröffentlichte 1984 die ersten drei Singles - die bis heute ihre größten Hits sind: "Big in Japan", "Sounds Like A Melody" und "Forever Young". Letzterer wird in vielen Filmen und Serien benutzt und wurde unter anderem von Rapper Bushido, Schlagersänger Karel Gott und dem Weltstar Beyoncé gecovert.

"Der Text ist nichts anderes als ein Sammelsurium von Filmtiteln und Filmdialogen. Für mich hatten damals die ganz großen Hollywood-Filme so einen Ewigkeitscharakter. Das ließ sich mit dem Grundgedanken hinter 'Forever Young' sehr gut verbinden", erklärt Sänger Gold heute. Der Refrain sei die "einzige bewusste Formulierung" gewesen.

In dem Text geht es in erster Linie um die Sorgen der damaligen Jugend, der Kalte Krieg könne in einem zerstörerischen Atomangriff enden. Dass das Lied auch 40 Jahre nach der Veröffentlichung noch international bekannt und beliebt ist, macht den Musiker aus Herford (Nordrhein-Westfalen) stolz. "Das erfüllt einen schon mit einer gewissen Befriedigung, weil man diesen langen Weg auf eine einigermaßen coole Art und Weise zurückgelegt hat."

Die Vorstellung, "für immer jung" zu sein, lässt auch den 70-Jährigen sentimental werden. "Ich komme mit dem Altern überhaupt nicht gut klar. Ich finde das ganz furchtbar. Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, alt zu werden. Warum wird man geboren? Um zu sterben? Ist doch Quatsch. Ich finde das inakzeptabel." Der eigene Zerfall werde durch körperliche Beschwerden ständig sichtbar. "Insofern ist Forever Young eine so wunderbare Vorstellung. Es hat etwas Reines und Hoffnungsvolles. Das ist schon eine große Verführung."

Alphaville bringen Ende September ihr Best-of-Album "Alphaville Forever! - Best Of 40 Years" auf den Markt und gehen ab dem 2. November auf Tournee. Am 22. Februar 2025 gastiert die Band auch im Wiener Gasometer.

(S E R V I C E - www.alphaville.earth)