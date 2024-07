Polleres erreicht in Paris das Olympia-Halbfinale

Michaela Polleres, Olympia-Zweite von 2021, hat bei den Sommerspielen in Paris das Halbfinale erreicht. Nach dem knappen Auftaktsieg in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm gegen die Britin Katie-Jemima Yeats-Brown mit Waza-ari im Golden Score, besiegte sie in der Champ-de-Mars-Arena vor dem Pariser Eiffelturm die französische WM-Zweite Marie Eve Gahie mit Ippon. Weiter geht es in der Finalsession ab 16.00 Uhr gegen die Deutsche Miriam Butkereit.

von APA