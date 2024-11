Polizei fand Fluchtauto des Täters in Rohrbach

Auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) gab die Oö. Landespolizeidirektion am Freitag bekannt, dass man das Fahrzeug in einem Waldstück im Bezirk Rohrbach sichergestellt habe. Auf APA-Nachfrage präzisierten die Fahnder, dass das Auto nahe dem Tatort der ersten Bluttat in Altenfelden/Fraunschlag versteckt war.

Grundsätzlich sei dieser Bereich unmittelbar nach den Taten bereits abgesucht worden, so Polizeisprecher David Furtner. Wie es nun dorthin gekommen ist, sei nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamts untersuche aktuell den Wagen auf Spuren. Die Ermittler gehen offenbar davon aus, dass der Gesuchte noch lebt.

Derzeit seien rund 250 Beamte mit jeder Menge technischer Unterstützung im Einsatz. Nach wie vor gelte: "Wir suchen eine sehr gefährliche Person", so Furtner. Es gebe einen gewissen Personenkreis, der möglicherweise als gefährdet gilt, dieser werde geschützt. Die Suche konzentriere sich im Moment auf den Bereich Arnreit - jener Ort, wo der Täter eine der beiden Bluttaten begangen hat.

Mit dem Fund des Autos verzeichnet die seit Montag laufende Fahndung einen wichtigen Erfolg, der Verdächtige ist aber weiterhin nicht gefasst. Innerhalb von eineinhalb Stunden soll er am Montag zwei Personen mit gezielten Kopfschüssen getötet haben, darunter einen Bürgermeister. Hintergrund dürften jagdrechtliche Streitigkeiten gewesen sein. Weitere Informationen zum Stand der Fahndung will die Polizei im Laufe des Vormittags bekanntgeben.