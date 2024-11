Der mexikanisch-kanadische Künstler Rafael Lozano-Hemmer, der zwei neue "Wunderkammern" in den Swarovski Kristallwelten in Wattens in Tirol gestaltet hat, will mit seinen Werken unterschiedlichen Herzschlägen und Stimmen Raum geben. Seine Arbeiten seien damit "politisch" und ein Gegengewicht zur "poesielosen Politik". "Die Kunstwerke sollen dazu anregen zu reflektieren, dass wir unterschiedlich und doch eine Einheit sind und uns einen Planeten teilen", sagte er zur APA.

von APA